معوض بعد لقائه شيا: “نحنا مش طلاب بالصف”... وكلام الرئيس بري غير مقبول

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اكد النائب ميشال معوض ان مجلس النواب ليس ملك الرئيس بري وهواه وجزء من المعركة للعودة إلى دولة القانون هي معركة استعادة مجلس النواب كمؤسسة دستورية مشيرا الى ان لن نقبل برئيس للجمهورية يشكل امتدادا لمحور الممانعة في لبنان.

ولفت معوّض بعد لقائه السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى ان اللقاء تركّز حول الاستحقاق الرئاسي وانهيار الليرة اللبنانية، مشددا من جهة اخرى على ان انا واضح بموقفي السياسي وأحترم الجميع ولكن كلام الرئيس بري غير مقبول وأقول له ولغيره اننا لن نقبل ان يتهجّم أحد على كرامتنا “نحنا مش طلاب بالصف”

وختم معوض بالاشارة الى ان نحن نطرح مشروع استعادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية وهذا ليس مشروعنا فقط بل مشروع للبنان.