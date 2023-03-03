بعد تعميم "سلامة"... طلبٌ من المتقاعدين العسكريين!

A + A -

عقد المتقاعدون العسكريون اجتماعاً عبر تطبيق "zoom"، بدعوة من "جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة" ( الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى)، تناولوا فيه ما آلت اليه المعاشات التقاعدية بعد التعميم الاخير لمصرف لبنان.



وأصدروا بيانًا، طالبوا فيه حكومة تصريف الاعمال بـ"تثبيت سعر صرف الدولار على منصة صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب القطاع العام، وحل كل مشاكل المتقاعدين مع المصارف وفقأ للقوانين النافذة".



واعتبروا أنّ "عودة الإنتظام إلى الحياة السياسية يكون بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة".







ودعى بيان المتقاعدون العسكريون إلى "العمل على حشد كل طاقات المتقاعدين من مختلف الأسلاك والمناطق للنزول بقوة إلى الشارع للضغط على المسؤولين لتنفيذ المطالب