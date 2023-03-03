living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية يعلن من مرفأ بيروت تخصيص 34 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية

3
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مرفأ بيروت، في حضور مجلس ادارة مرفأ بيروت، اعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول ومدير شركة "توتال"، تحديد المساحات الموجودة على أرصفة المرفأ والمخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع وهي حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية".

وأشار الى اننا "حصلنا أيضا، على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصص". وقال:"لن نتدخل في اجراءات شركة "توتال" الداخلية ودورنا فقط هو توفير الشروط لها في لبنان. ويتوجب على الشركات المتقدمة استيفاء الشروط والتقدم من "توتال" للتعامل معها".

واعتبر حميه أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو "خشبة الخلاص للبنان، فمنذ أسبوعين جرى اول اجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة "توتالط في البلوك رقم 9"، مشيرا الى "ان وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب مع الشركات المعنية بذلك".

ولفت الى ان "دور وزارة الأشغال العامة والنقل يعنى بأرض المرافىء البحرية وتحرك البواخر في المياه الاقليمية وطائرات الهيلكوبتر بخصوص هذا الموضوع".

وقال:" أرسلنا منذ شهرين الى وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول كتابا يشير الى ان خدمة المنصات النفطية يجب ان يكون من البر والمرافىء اللبنانية وذلك بناء للقوانين الموجودة. والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافىء اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لاعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط انما لمشغلي هذه المرافىء".

واضاف: "عملنا ينصب على تأمين اراض للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، فالشركات التي تريد العمل مع "توتالط عليها التنسيق معها، لأنها هي المسؤولة وليس المرفأ. فالوزارة تملك الأرض وتعطي الرخص، انما القرار بالعمل مع الشركات يعود لشركة توتال التي لديها منصات الكترونية خاصة بها".

وتابع حميه:" في هذا الإطار، خصصنا ارضا في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز، وفقا للمعايير الدولية ويجب ان تكون قريبة من الرصيف والبواخر، لذلك تم اختيار الأرصفة 3 و 4 و 5، مما يعني بأن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه".

وأبدى حميه الاستعداد "لتأجير أراض في كل من مرافىء صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطىء اللبناني باعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية". وقال:"ان المعايير الدولية للخدمات اللوجستية تشير الى ان كل بلوك هو في حاجة الى 50 ألف متر مربع، ونحن لدينا 10 بلوكات نفطية ، لذلك نحن بحاجة الى 500 ألف متر مربع. ونأمل أن تحتوي هذه البلوكات على الغاز والنفط فيها جميعا".

وأكد "أن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، هو اساسي في ايجاد مساحات تكون ملكا للدولة اللبنانية، ومن هنا عملنا على استحصال موافقة من مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإستحداث مرفأ جديد متخصص". وقال: "أما بالنسبة لشركات طائرات الهليكوبتر المحلية التي تريد العمل في هذا المشروع، عليها ان تكون مستوفية الشروط لأخذ دورها وخبرتها من خلال تعاقدها مع شركات خارجية لديها خبرة في هذا المجال، والأبواب مفتوحة لها، ويجب عليها ان تتعاقد مع شركة "توتال". اما اصدار الرخص فيكون عبر وزارة الاشغال العامة والنقل".

وأشار حميه الى "ان الدولة اللبنانية لديها قوانين، فكل من يستوفي الشروط فليتقدم دون مراجعة أحد ويأخذ أرضا، ولن نتدخل في أي أمر مع "توتال" فلديها منصتها الالكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة اليها".

وتطرق حميه الى موضوع الردميات في مرفأ بيروت، فأعلن انه سيتم الاعلان عن اطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجودة على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتم عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ، فضلا عن انها تحرر المزيد من أراضي المرفأ لإعادة استثمارها في المستقبل القريب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout