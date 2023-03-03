living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيومجيان أسف لأن تغريدته أخذت بعدًا فقهيًا..

3
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن تغريدته الاخيرة أخذت “منحى على غير محمله وبعدا فقهيا أو دينيا”، مشددا على أن “ليس هذا المقصود، إنما هي أتت في إطار سياسي صرف ردا على مواقف الرئيس بري الاخيرة عبر “الاخبار” والقول ان مرشح المعارضة هو تجربة أنبوبية. أصر على ان كلامي سياسي ولا علاقة لي بالفقه او بفلسفة زواج المتعة”.
 
أضاف: “إستخدمت مصطلح “زواج المتعة” وهو مستعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح “الزواج الماروني”. فعلى سبيل المثال وصفت علاقة “الحزب” و”التيار الوطني الحر” مرارا بـ”زواج المتعة”. في هذا الاطار، جاء وصفي للعلاقة بين الثنائي وفرنجية والمنتج السياسي عن هذه العلاقة سيكون لقيطا”. 
 
ردا على سؤال عن استحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية، قال قيومجيان: “نحن لدينا مرشح ولن نسمح ان يفرض علينا الثنائي الشيعي أو ايا كان رئيس جمهورية لا نرى انه يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة التي تستدعي عملية إنقاذ لا يمكن لرئيس من “8 آذار” ان يقود الانقاذ بل سيعقد الامور أكثر فأكثر”. 
 
تابع: “سبق وجبرنا رئيسا من “8 آذار” ومتحالفا مع “الحزب”، فكانت النتيجة عزلة خليجيا وعربيا وإفقارا للناس وإنهيارات على كافة الصعد. على حزب الله ان يفهم انه لا يمكن إستمرار وضع يده على البلد وتحكمه بالقرار السياسي والاستراتيجي للدولة اللبنانية. هذا ليس تحريضا ولا مواقف عالية السقف بل تأكيد اننا لن نرضى برئيس للجمهورية قراره ليس بيده وسوف نرفضه بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة. لن نتخلى عن ميشال معوض الا متى كان هناك حل يؤدي الى وصول رئيس انقاذي واصلاحي وسيادي، حينها نبحث الامر نحن ومعوض”. 
 
وأكد قيومجيان “أن الاخبار الذي تقدم بها تكتل “الجمهورية القوية” ضد “القرض الحسن” لأنه غير قانوني ويتوسع في كافة المناطق اللبنانية كبديل للمصارف اللبنانية القائمة، مشددا على ان “القوات اللبنانية” لا تقارب هذا الموضوع من اي زاوية طائفية أو تحريضية بل من الباب القانوني”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout