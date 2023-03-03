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هيئة الأطباء في التيار: بعض شركات التأمين تصر على عدم تسديد أتعاب الأطباء كاملةً

3
MARCH
2023
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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر:

في زمن يشهد أزمات متتالية في القطاع الصحي أدت إلى هجرة العديد من الزملاء الأطباء بحثاً عن لقمة عيش كريمة، بقينا نناضل مع من قرر البقاء في وطنه علنا نحافظ على ما بناه اسلافنا من مجد على الصعيد الطبي.

في نفس هذا الزمان الصعب وفي خضم السعي لتحفيز الأطباء على التشبث بالارض، تطالعنا بعض شركات التأمين الخاصة باصرارها على سياسة عدم تسديد أتعاب الأطباء كاملةً وعدم الإلتزام بالمهل المحددة والتعرفات المحددة في الاتفاقات المبرمة سابقاً، علماً أنها تتقاضى مبالغ التأمين الصحي من المواطنين اللبنانيين بالدولار الأميركي -fresh- حصراً.
وعوضاً عن العمل على تصحيح الخلل وتدارك المحظور تحاول أن تعطي لنفسها سلطة الرقابة على الأطباء طارحة شروطاً تعجيزية وغير قانونية.
لذلك:
تحثّ هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومجلس النقابة على عدم التفريط بالحقوق البديهية للطبيب. هذه الحقوق التي تساعده على الإستمرار في نضاله وعدم الهجرة بظل الأوضاع الحالية التي يمر بها لبنان عموماً والقطاع الصحي خصوصاً. كما تسخّر الهيئة كل إمكاناتها بالتعاون مع كل الزملاء لتحقيق هذه المطالب المحقة خدمة لمصلحة الطبيب والمريض على حد سواء.

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