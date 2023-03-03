ماغي فرح تغرد عن العالم الهولندي وتؤكد: تنافر فلكي منذر بأزمة أو كارثة.. ولكن!

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غردت الإعلامية اللبنانية وعالمة الفلك ماغي فرح، على حسابها عبر تويتر وكتبت: "الباحث الهولندي الذي يتوقع من جديد زلزالاً مدمراً يستند إلى وضع الكواكب الذي كنت قد تحدثت عنه في كتابي لسنة 2023 بأن شهر آذار يحمل انتقالاً فلكياً مهماً يبدأ مع ساتورن في 8، ويتزامن مع قمر مكتمل في المواجهة في 7 أي معاكسة وتنافر فلكي منذر بأزمة أو كارثة".

واضافت: اما تحديد نوع الكارثة ومكانها فلا احد يعلم شيئا عنها .قد يعني ازمة عالمية او كارثة بيئية او حربا او حدثا مروعا لكن هذا احتمال وليس امرا مؤكدا.ينضم ساتورن الى اورانوس بمواجهة القمر المكتمل في العذراء.

وختمت: هذا الطالع دقيق طبعا واكثر المعنيين به هم مواليد الحوت حيث يلتقي ساتورن واورانوس ومواليد العذراء ثم مواليد الجوزاء الذي يستقبل كوكب مارس ليشكل تنافرا اخر ثم مواليد القوس في المربع نفسه.