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غبار وارتفاعٌ بدرجات الحرارة..!

3
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة فترة بعد الظهر ، ثم تشتد ليلا فتصل حدود ال 50 كلم/س.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  أجواء سديمية مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط واشتداد في سرعة الرياح التي تخف ليوم غد السبت وتعود لتشتد يوم الاحد فتقارب ال 85 كلم/س

معدل  درجات الحرارة لشهر آذار  من 13    الى 21,7 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات مع اشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 85 كلم/س وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و ارتفاع في نسبة الرطوبة.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة فترة بعد الظهر ثم تشتد ليلا فتصل حدود ال 50 كلم/س.

الأحد:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة تنشط الرياح فتقارب ال 50كم/س خلال النهار ثم تشتد لصل ال 95 كلم/س شمالا وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار يتحول مساء الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ليل الاحد / فجر الاثنين، فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط رذاذ موحل بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية خفيفة وموحلة ،أما الررياح فتكون ناشطة شمالا.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 12 الى 21 درجة. 

-الرياح السطحية:  جنوبية الى جنوبية غربية نهارا و جنوبية شرقية ليلا ، سرعتها بين 20و 65 كم/س تشتد فتقارب ال 85 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، تسوء على المرتفعات المتوسطة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,04 

-ساعة غروب الشمس: 17,36

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