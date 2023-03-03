القرم: أتفهّم المواطن..!

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أشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أنّ "أسعار الاتصالات ارتفعت بعد رفع صيرفة إلى 70 ألف ليرة"، لافتًا إلى أنّ "موضوع الاتصالات دُرس في السابق وخُفّضت الأسعار".



وإذ أكد القرم في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنّه يتفهم المواطن في عدم قدرته على دفع الفواتير، مشيرًا إلى أن "لا حلّ لهذا الموضوع إذ أن هناك خيارين إما اعتماد سعر صيرفة لدفع الفواتير أو اللجوء إلى حلول أخرى منها التقنين في ظلّ غياب المساعدات ودعم القطاع من قبل الدولة".



وشدّد القرم على أنّه مؤتمن على استمرارية قطاع الاتصالات ولا على تدميره.