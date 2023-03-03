طرابلسي: العام الدراسي بخطر!

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لا ينكر مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي أنّ "العام الدراسي بخطر".



وإذ يلفت في تصريح لـ "الشرق الأوسط" أنّ "المناهج ستكون عرضة للتكثيف والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية".



ويشير طرابلسي إلى أنّ "المشكلة اليوم متعدّدة الأوجه، فهي أولاً مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيًا، مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار بالتعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة".

ويُضيف، "ثالثًا، مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته. ورابعا، مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعاتهم".



ويوضح طرابلسي أنّ "الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضاً ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي، ما يؤدي لتراجع قوة الشهادة الرسمية".