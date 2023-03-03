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نداء الوطن: برّي يستدرج جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح الثنائي... والبيك يؤكد عدم مضيّه قدماً في دعم ترشيح أي شخصية تشكل تحدياً لأي فريق

3
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لا بصيص فرج تحت حكم تحالف "المافيا والميليشيا"... ولا من يحرك ساكناً في ضمير الطبقة القابضة على مقاليد "الشغور" ولا في حساباتها الرئاسية،

 

ويبقى الأهم بالنسبة إليها تأمين استمراريتها وتمتين سطوتها على السلطة عبر إيصال مرشح أمين على هذه المهمة إلى سدة رئاسة الجمهورية... ولو قضى "النصف + 1" من الشعب اللبناني.

 

ولأهمية هذه المهمة، لا يحيد "الثنائي الشيعي" عن ترشيح سليمان فرنجية ولا يجد عنه بديلاً في المعركة الرئاسية رغم التيقن من "عقم" حظوظه... الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة اختلاق حلول "أنبوبية" لإعادة تزخيم ترشيح فرنجية عبر الانقضاض بشراسة على مرشح المعارضة المنافس ميشال معوض أمس من جهة، والسعي من جهة ثانية إلى استدراج رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح "الثنائي" بأصوات "اللقاء الديمقراطي" لعلّ وعسى يستطيع إيصاله بأكثرية الـ65 صوتاً في حال تأمن نصاب الثلثين لدورات الانتخاب الرئاسية.

 

وإذ بدا للوهلة للأولى أنّ جنبلاط سرعان ما أعاد تموضعه إلى جانب حلفه التاريخي مع بري في مواجهة رد معوّض العنيف على رئيس المجلس، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ البيان الذي أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب "الاشتراكي" أتى في معرض الحثّ على وقف خطابات "الانقسام والتساجل" العقيمة والدفع باتجاه الإسراع في بلورة حلول رئاسية توافقية تنهي الفراغ القاتل للبلد على قاعدة "الحوار والتفاهم وعدم التحدي"، مشيرةً إلى أنّ جنبلاط لطالما أكد عدم مضيّه قدماً في دعم وتأييد ترشيح أي شخصية تشكل تحدياً واستفزازاً لفريق ضد آخر في البلد.

 

وبالتالي فمن غير الوارد وضع تعليق "الاشتراكي" على السجال بين برّي ومعوض في خانة احتمال سيره في ترشيح فرنجية

نداء الوطن
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