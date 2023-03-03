الديار: مقايضة ترشيح فرنجية برئيس حكومة ترضى عنه المملكة... ولدت ميتة... ولا مجال للنقاش... ورئيس المرده غير مقبول سعوديًا

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لا تبدو «الطريق معبدة» حتى الآن امام اقتراح الفرنسيين مقايضة ترشيح سليمان فرنجية برئيس حكومة ترضى عنه المملكة السعودية، وتظهر الموقف علنا بتصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع السلبية حيال عدم تامين النصاب لاي جلسة انتخاب اذا كانت ستؤدي الى ايصال ما اسماه مرشح حزب الله الى بعبدا، ومن هنا تروج الاوساط المقربة من الرياض في بيروت بان «المبادرة ولدت ميتة» ولا مجال حتى للنقاش فيها، وهي اذا كانت لا تريد التدخل في التسمية فان فرنجية على عكس ما يقال، ليس مرشحا مقبولا من قبلها، ولا صحة للكلام انها لا تعترض عليه.