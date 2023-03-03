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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 آذار 2023

3
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال سياسي مخضرم إن توصيف مرشح التجربة الأنبوبية الذي استعمله الرئيس نبيه بري هو استعارة بلاغية لتظهير وجود فريق ليس لديه مرشح طبيعيّ قابل للحياة أسوة بالمولود الطبيعي ويجري تجارب أنبوبية لإنتاج مولود فيطرح أسماء اختبارية. وكان الاجدر بالردّ أن يكون سياسياً لا جنسياً.

 

خفايا

قرأ مصدر نيابي في وصف الحزب التقدمي الاشتراكي لرد ميشال معوّض على الرئيس نبيه بري بـ «الهمايوني» إشارة لفقدان معوض الأهليّة كمرشح رئاسي قادر على احتواء الأزمات والتعامل بلياقة مع المرجعيات، رغم أي خلاف. وقال المصدر لقد قدّم معوض نموذجاً عن إدارة للسياسة لا تليق بمقام الرئاسة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة الى إجابات مَن تلتقيهم.

 

غمز
شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق!

 


لغز
يُحدد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ أكثر من طامح لرئاسة الحكومة، بدأ توزيع الحقائب على المقرّبين منه.

 

يقول مرجع ديني إنّه لا يُمكن المسّ بالمناصفة فهذا يعني قراراً بتهجير المسيحيين لأنه من دون المناصفة لن يبقى أيّ مسيحي في البلد.

 

علم ان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التقى قبل مغادرته لبنان امس قائد الجيش العماد جوزاف عون.

 

أثناء إطلاق «السجل الزراعي» امس في الأونيسكو لوحظ ان الوزير الحاج حسن ذكر وزراء الزراعة السابقين وسها عن اسمي الياس سكاف وأكرم شهيب.

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