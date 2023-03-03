عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 آذار 2023

الأخبار: «تسونامي» الفاشيين: إسرائيل تُصارع نفسها
برّي رئاسياً: اللعب على المكشوف
رئيس التفتيش يستقوي بالسفارات: تغطية التجاوزات وإلا وقف الدعم!
الديار: «الثنائي» يبلغ باريس انفتاحه على المقايضة الرئاسية وفيتو سعودي يعطل المبادرة
الملف اللبناني خارج قمة العشرين: برودة اميركية ــ سعودية بانتظار التسويات الكبرى
«ردح» سياسي عقيم يعكس عمق الازمة... «القضاء الاعلى» يجمد ملاحقة المصارف
البناء: قيومجيان ينتصر لمعوض بهجوم طائفي… والمجلس الشيعي: إساءاته تنتهك الدستور «دبوس» جنبلاط يصيب «فقاعة» معوض الرئاسية… بعد رده الـ»همايوني» على بري هدنة قضائية والحلول متعسّرة… ودولار صيرفة يرفع فواتير الكهرباء والهاتف
اللواء: انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة و معوض
قلق دولي من استمرار الفراغ.. وبلبلة مالية في سوق الدولار والأسعار
نداء الوطن: "مجموعة الدعم" تأسف للوضع اللبناني: لا رئيس ولا إصلاح ولا برنامج مع الصندوق
"العقم" الرئاسي: برّي يستدرج جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح الثنائي!
النهار: قلق دولي متعاظم... وبري يطيح "حواريته"؟
الجمهورية: إختناق رئاسي ينتظر النفس السعودي
l'orient le jour: Comment l’Arabie de MBS voit le Liban et la région