بدل أن تنفجر شعبياً انفجرت سياسياً

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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

بدل أن تنفجر شعبياً بعد رفع صيرفة الى سبعين الفاً، وما تسبب به ذلك من تداعيات، ولاسيما على صعيد الفواتير المختلفة، وعلى وقع انهيار العملة الوطنية وطيران سعر صرف الدولار، انفجرت سياسياً بين حركة أمل والمرشح ميشال معوض، ووصل الأمر حد استخدام عبارات غير مألوفة ومهينة في التصريحات والبيانات المتبادلة.

فالنائب ميشال معوض ردَّ نهاراً على مواقف صحفية لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول الاستحقاق الرئاسي، وهو ما استدعى رداً على الرّد تكفّل به المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل.

وقال معوض، في بيان، إن بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقلّ ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي، معتبراً أن وصفه بـالتجربة الأنبوبية، وفق ما جاء في تصريح بري، فيه إساءة لوالده الرئيس الشهيد رينيه معوض، ولجميع النواب والكتل التي صوّتت له، ولزغرتا الزاوية والشمال.

واتهم معوض بري بأنه أستاذ في الفساد العابر للعهود والحكومات والشريك الأكبر في كل المحاصصات منذ العام 1992 وحتى منذ ما قبل الطائف. وأضاف معوض متوجهاً الى بري: بقيت في منصبك بخمسة وستين صوتاً فقط، وإن نهاية هذه الولاية لناظرها قريب.

وفي المقابل، وصف معاون برّي معوض بأنه بلا تربية، مُعرباً عن تفهمه لشعوره بعدما أيقن أنه تحوّل إلى أنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشّحه وضحك عليه. ورأى علي حسن خليل في بيان توجه فيه بالمباشر الى معوض أن الاستثمار بدماء الرئيس معوض، عبر الزج باسمه في بيانك غير المحترم، كما قال، هو أمر أقل ما يقال عنه إنه معيب، ولكن ذلك ليس مستغرباً منك، لأنك تعيش عقدة تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصفقات التي جعلت منك ما أنت عليه.

غير ان ما لم يقله بيان نائب أمل، قاله بيان المكتب الإعلامي لتيار المردة، حيث رد على معوض بالقول: من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما الرئيس نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال.

وكان لافتاً في سياق السجال ايضاً، دخول دخول الحزب التقدمي الاشتراكي على خط الدفاع عن بري لا معوض، عبر إصداره بياناً أسِف فيه لـلتّوغل في خطاب الانقسام والتساجل، ودان البيان الجنبلاطي توزيع التهم بطريقة همايونية بحقّ الرئيس بري أو أي مكون وطني وروحي.

كلام بري اليوم، اطلق رصاصة الرحمة دستورياً وعملياً على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث رفض تعديل الدستور لانتخابه، ورفض الانتخاب بلا تعديل الدستور، كما فعل في جلسة انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار 2008، مراهناً على تعب التيار الوطني الحر لإيصال فرنجية.