بوشكيان طمأن بعد لقائه فياض أبناء زحلة بشأن "شركة كهرباء زحلة"...هذا ما كشفه وزير الصناعة!

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نقل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض تأكيده له خلال اجتماعهما أنه "يقوم بالاجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل في المرفق العام في شركة كهرباء زحلة بعد السابع من الشهر الجاري." وبشر بوشكيان أبناء زحلة أن الشركة لن تتوقف عن العمل، موضحاً أن الوزير فياض في صدد اجراء مناقصة شفافة بهذا الخصوص، وهو أرسل طلب التجديد لشركة كهرباء زحلة الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف عند رأيها القانوني بهذا الخصوص، وينتظر أن يكون ردها ايجابيا".



وشكر بوشكيان فياض على "مناقبيته وعمله الدؤوب والمستمر، وحرصه على تأمين الخدمات للمواطنين وحقوقهم الطبيعية".