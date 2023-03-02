قائد الجيش استقبل بوشكيان والجنرال لازارو...وهبة مالية للمؤسسة العسكرية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وتم التوافق على دعم الفكر الإنتاجي في الجيش عبر منح تراخيص الصناعة وأولها لمديرية الشؤون الجغرافية، وذلك بهدف ترسيخ التعاون بين الوزارة والمؤسسة العسكرية.



كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال Aroldo Lazaro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كذلك استقبل عميد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان الملحق العسكري الروماني العقيد Stefan IOVANESCU مع وفد من الرابطة، الذي نوه بأداء الجيش في مواجهة التحديات. وأثنى على عمل فرق الإنقاذ التي شاركت في العمليات الإنسانية في تركيا وسوريا.



وقدم في ختام اللقاء هبة مالية للمؤسسة العسكرية.