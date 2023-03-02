إعلان لائحة من خمسة مرشحين معماريين لانتخابات نقابة المهندسين: لاستعادة الثقة بقدرة مجتمعنا على التعافي والنهوض

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بعد دعوة نقيب المهندسين عارف ياسين الهيئة العامة للمهندسين المعماريين الاستشاريين الى انتخاب خمسة أعضاء لرئاسة الفرع الثاني - فرع المعماريين الاستشاريين، يوم الاحد في الخامس من آذار الحالي ، عقد عدد من المهندسين لقاء تشاوري، أعلن فيه عن ترشيح خمسة ممثلين لعضوية مجلس النقابة، هم : براء الحريري، فانيسا دموس، مصطفى حجازي، ناهدة خليل، وهاله يونس.



وصدر بيان، عن المجتمعين، لفت الى "ان الدعوة للمشاركة في هذا الاستحقاق، تأتي في ذروة المواجهة ما بين السلطة المافيوية الحاكمة وبين قوى التغيير الديموقراطي التي ما زالت تقاوم وترفض الاستسلام للأمر الواقع، سلاحها الإرادة والتصميم على البقاء في الوطن".



ورأى البيان "ان انتخابات نقابة المهندسين، تشكل في هذا الظرف الحرج، محطة مؤثرة في إستنهاض قدرات المجتمع المدني، المحبط والرازح تحت وطأة التهجير والتفجير والتجويع والإذلال. ولا بد أن تحاول المنظومة استغلال هذا الاستحقاق لتغييب صوتنا، لعلها تفلح في ترويض نقابتنا، وإقصاء المعماريين على اعتبارهم طليعة المعنيين بالحفاظ على الأرض التي أمعنت المنظومة بتقاسمها وتشويهها وتدميرها. ولا بد أن يوفر التمثيل السليم للمعماريين في مجلس النقابة القدرة على ذلك".



أضاف البيان:"تشكل استمرارية النضال النقابي الهادف، في هذا الزمن العصيب، إشارة مضيئة للعالم ولمن هجر من زملائنا، لاستعادة الثقة بقدرة مجتمعنا على التعافي والنهوض، وعلينا في سبيل ذلك، أن نؤكد عبر حضورنا ومشاركتنا الكثيفة، دور النقابة ومناعتها. نحن الصوت المغاير الذي راكم في الاستحقاقات السابقة، وعلى الرغم من الظروف المستحيلة، انحيازا واضحا لخيار بناء نقابة حرة، ملتزمة بأدبيات مهنتنا، حريصة على الجودة المعمارية وعلى أولوية التنظيم المدني وترتيب الأراضي ولها حضور فاعل في قضايا الوطن".



وتابع البيان :"يأتي هذا الاستحقاق في زمن الانهيار المريع الذي بات يهدد وجود الوطن نفسه. ولنقابة المهندسين دور محوري في التصدي لتداعيات الأزمة يتناول بشكل خاص:

على الصعيد النقابي، من غير الجائز أن يعاني المهندسون هول الأزمة المعيشية، وعلى النقابة بالحد الادنى، توفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم، وتخصيص ضمان تقاعد لائق للحفاظ على كرامتهم ورعاية المهندسين المتعثرين والخرّيجين الجدد كي لا يخسرهم الوطن.

لقد اسفر الانهيار المالي عن عجز النقابة عن التصرف بأموالها لتلبية الحاجات والموجبات الأساسية، ولن نتهاون في الدفاع عن أموالنا وحقوق نقابتنا.



أما على الصعيد الوطني، فتشكل نقابة المهندسين، الجسم المهني الأهم والأكثر تمثيلا، حيث أنه المؤهل لتحفيز سائر نقابات المهن الحرة لممارسة مسؤولياتها الوطنية في التعبير عن رأي المواطنين في القضايا الأساسية المطروحة في هذه المرحلة بما في ذلك الحفاظ على الأملاك العامة والمال العام، بالإضافة الى الحرص على تطبيق أنظمة السلامة العامة لحماية مجتمعنا من خطر الزلازل. والتحفيز على إحياء خطط النقل العام التي باتت حيوية لتفعيل عجلة الإقتصاد. كما أطلقنا مشروعا طموحا لمراقبة وإدارة النقاش حول إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة ليكن مثالا معاصرا ومنتجا لإدارة المرافق الأساسية في لبنان".



ودعا البيان المهندسون، الى المشاركة بكثافة في انتخابات المرحلة الأولى في دار النقابة – بيت المهندس في 5 آذار 2023 لانتخاب خمسة أعضاء لرئاسة الفرع الثاني- فرع المعماريين الاستشاريين"، مذكرا ان صناديق الاقتراع تفتتح ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر