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"يعيش في فقاعة"... رد عنيف من علي حسن خليل على "المعجزة" معوض: بلا تربية!

2
MARCH
2023
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صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري  النائب علي حسن خليل البيان الآتي:

أتحفنا رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية.
كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقه الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو.
و "للمعجزة" نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك.
أما الإستثمار بدماء الرئيس الشهيد رينه معوض من قبلك، عبر الزج بإسمه في بيانك غير المحترم،فهو أمر أقل ما يقال عنه إنه معيب، ولكن ذلك ليس مستغرباً منك...لأنك تعيش عقدة تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصفقات التي جعلت منك ما انت عليه.
أما إتهامك لحركة سياسية هي حركة أمل قدمت آلاف الشهداء في سبيل لبنان خلال كل المراحل فمردود عليك...والشبهة كل الشبهة هي في الفساد وسرقة أموال ممولي حركتك وجمعياتك بإسم الشعب اللبناني.... رحم الله الرئيس الشهيد رينيه معوض...و"يلي خلف مات".

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