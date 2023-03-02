اليكم آخر مستجدات ترسيم الحدود مع قبرص!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة, اليوم الخميس, وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤوناً متصلة بقطاعي النقل والمرافئ .



وبعد اللقاء قال حمية: "اليوم تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ووضعته بأجواء النشاطات والإجراءات على مستوى وزارة الأشغال العمل والنقل. الموضوع الأول وضعته بصورة الحديث والنقاش الذي جرى بزيارة تضامنية والعزاء للجمهورية العربية السورية، ووضعته أيضاً بأجواء النقاش الذي حصل مع وزير الخارجية التركي خلال زيارتنا التضامنية وتقديم التعازي بإسم الحكومة وبإسم دولة الرئيس بري الى الرئيس أردوغان".



وأضاف, "الأمر الإضافي بالنسبة على مستوى الإصلاحات في المرافئ التابعة لوزارة الاشغال العمل والنقل وضعناه بصورة الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، ومن الأسبوع المقبل سوف نرسله الى الأمانة العامة لمجلس النواب على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب إقتراح قانون لانه بالنسبة للمرافئ اللبنانية الموجودة هناك هويات مختلفة عن بعض".

وتابع, "بالتالي وصلنا الى مرحلة يجب أن تتوحد تلك الهوية القانونية على قاعدة إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار من قبل القطاع الخاص ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية، وبارك بهذا الموضوع وأثنى عليه كإقتراح قانون وبالتالي سيأخذ مساره القانوني في مجلس النواب".



واستكمل, "الأمر الثاني بالنسبة للمطار وضعناه بأجواء الإستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع التي ننوي فعلها بالمطار من خلال إستقطاب إستثمارات جديدة تخلق فرص عمل بالمطار وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية، وعلى الاقل نستطيع ان نقول "انو نحن عم نرجع المطار شوي شوي ما رح نقول ضربة وحدة خلينا نكون واقعيين الى سابق عهده وقت اللي كان بالـ98 وبنهاية الـ2000".



وأشار إلى أنَّ, "الموضوع الاساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص من بعد انتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، كما نعلم هناك تكليف من الرئيس ميقاتي أن أترأس لجنة لاعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص".



وإستكمل, "نحن أنهينا العمل كوزارة الأشغال العامة والنقل وأرسلنا تقريراً كاملاً الى دولة رئيس الحكومة الاسبوع الماضي ووضعت الرئيس بري بموضوع نتائج الحوار والتي هي نتائج النقاش باللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع وبالتالي الامر اصبح موضوعاً عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".



وبالنسبة لموضوع مرفأ طرابلس، قال حمية: "من الاساس كان الرئيس بري داعماً لموضوع انشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعمأً لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس، اطلعته انا بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات" .



من جهة أخرى، استقبل رئيس المجلس وكيل المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا الشيخ علي بحسون بحضور السيد محمد صولي.