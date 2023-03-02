لجنة الشباب والرياضة تناقش أعمال الشغب في الملاعب.. أبي رميا: تجنيس اللاعب الاميركي سبيلمان قيمة مضافة لكرة السلة اللبنانية

A + A -

ترأس النائب سيمون ابي رميا اجتماع لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس مجلس ادارة المنشآت الرياضية العامة رياض الشيخة و رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر والعقيد وسيم صليبا ممثل قوى الامن الداخلي وآمر فصيلة جونيه المقدم غطاس موسى.

واعلن ابي رميا بعد الاجتماع انه ناقش في اتصال مع رئيس اتحاد كرة السلة اكرم الحلبي تجنيس اللاعب الاميركي في كرة السلة عمري سبيلمان للمشاركة في مباريات منتخب لبنان لبطولة العالم لما لهذا الموضوع من ايجابيات للمنتخب الوطني لكرة السلة، مشيرا الى ان تجنيس سبيلمان من جهة اخرى له بعد قانوني ودستوري.

وقال النائب سيمون ابي رميا:"ناقشت اللجنة احداث الشغب في الملاعب الرياضية في كرة القدم التي تحدث على خلفية الهتافات الطائفية واعمال العنف التي تترافق مع بعض المباريات الرياضية. وبعد الاستماع والنقاش وضعنا مقترحات للحد من هذه الاحداث، منها تطوير التدابير المتخذة لوضع حد لهذه الآفة من خلال تشكيل لجنة بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة النيابية واتحاد كرة القدم وممثلي قوى الامن الداخلي لوضع خطة تنفيذية اجرائية تحد من التفلت الحاصل على المستوى الامني والطائفي في الملاعب الرياضية وقد نتجه الى عقوبات بحق الافراد المشجعين الذين يقومون بأعمال شغب وتكسير او يطلقون هتافات طائفية واحالتهم الى القضاء على غرار التدابير المتخذة في بريطانيا للحفاظ على امن الملاعب. وهذه التدابير تتخذ بالتعاون مع اللجان الادارية للنوادي اضافة الى اقامة ندوات توعوية مما يؤدي الى زيادة مستوى الوعي الى ان الرياضة تخلق روح محبة ووئام."

وتوجه ابي رميا بالشكر الى اتحاد كرة القدم للتدابير العقابية التي يتخذها بحق المسؤولين عن الشغب من لاعبين واندية وجمهور، كما شكر القوى الامنية التي تقوم بمجهود كبير للحفاظ على الامن في الملاعب ومحيطها وخص بالشكر فصيلة قوى امن جونيه لمواكبتها المباريات الرياضية في الملعب البلدي من دون حوادث امنية تذكر.