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حمية: الحوار يمثل الطريق السليم لإنهاء الشغور الرئاسي

2
MARCH
2023
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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية, اليوم الخميس، سفير بلجيكا كوين فرفاك.

وأجرى جولة أفق عامة حول التطورات المحلية، وشؤونا تعنى بها الوزارة، وخصوصاً على صعيد الإصلاحات التي نفذت في المرافق التابعة لها ولا سيما على صعيد تفعيل العمل في مرفأ بيروت وخطة إعادة إعماره.

وأوضح حمية للسفير البلجيكي أنّ, "الحوار بين اللّبنانيين يمثل الطريق السليم لإنهاء الشغور الرئاسي".

وأشار إلى أنّ, "هم وحدهم القادرون على إنتخاب رئيس للجمهورية لإنتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا ما نعول عليه للخروج من أزمته الإقتصادية والمالية".

وشدّد على أنّ "الإصلاحات التي قمنا بها على صعيد المرافئ والمطار، تصب في خدمة بناء الدولة التي نطمح بتفعيل علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم لا سيما بلجيكا".

ولفت إلى "وجود الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها للخروج من الأزمة، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، فلبنان لديه الكثير من المقومات التفاضلية التي يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل".

وختم مرحبًا بـ "مساهمة كل الشركات العالمية، لا سيما البلجيكية منها في عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت، والتي تسير خطواتها على قدم وساق".

بدوره أكّد السفير فرفاك, "ما طرحه الوزير حميه حول الحوار بين اللّبنانيين".

وأعلن أنّ, "الإصلاحات على صعيد المرافق ضرورية ولصالح لبنان".

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