إعتداء مسلّح... ماذا حصل داخل عيادة طبيب وزوجته؟

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استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومجلس النقابة في بيان "الاعتداء المسلح على عيادة عضو مجلس النقابة الدكتور جعفر عباس وزوجته الدكتورة هيفاء دبوق بحجة الحصول الفوري على ملف احد المرضى".

وذكر البيان انها "ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الجهاز الطبي لاعتداءات مماثلة. فلو نال المعتدون عقابهم اللازم لما تكررت مثل هذه الاعتداءات".

وأهاب بـ"القوى الامنية انزال اشد العقوبات بالمعتدي ليكون عبرة لغيره لاسيما ان الطبيب يقوم بعمل إنساني".

وكان الفلسطيني أنس ع.خ من مخيم البرج الشمالي شرق صور، قد قام بتلقيم مسدسه الحربي في العيادة، للحصول على ملف أحد المرضى، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المرضى. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.



