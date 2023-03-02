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خبر سار من وزير العمل الى القطاع الخاص

2
MARCH
2023
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افتتح مهرجان الربيع للمنتجات البلدية الذي تنظمه جمعية "الشجرة الطيبة"، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في باحة عاشوراء - شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية، ويستمر طيلة هذا الأسبوع.

وخلال مهرجان الربيع, تحدث الوزير بيرم، فقال: "إن هذا المهرجان يؤكد تجذرنا بالأرض، وأنه عندما تضحي من أجل الأرض تصبح جديرا بها, هذا المهرجان على صورة لبنان، اذ انه يجمع كل المناطق اللبنانية بكل إنتماءاتها وتوجهاتها وهو دعوة لكي ننتج ونشعر بالهدفية، وأن ننتهي من إقتصاد الريع المرتبط بالربح الذي لا نتعب فيه".

وجدد الوزير بيرم الدعوة إلى "الفصل بين القضايا السياسية الخلافية والتركيز على المسائل الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية التي يجب ألا يكون فيها إختلاف، وأن نعزز ثقافة التضامن التي يريدون فيها أن يأخذونا فرادة وأن يصل كل واحد فينا إلى مرحلة "يا رب نفسي" هذه المرحلة الخطيرة يخسر فيها الجميع، بينما عندما نفكر بعقلية الجماعة والتفكير بالأخر نستحق المواطنية ونربح".

وأكّد أنّ, "لبنان عصيَ على السقوط والهزيمة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت المخاطر المحدقة بنا".

وقال: "أن هذا المهرجان هو رسالة حياة وصمود ورسالة تطور وعودة إلى الإقتصاد المنتج، وإلا نعيش على المساعدات والديون والقروض التي أرهقت الخزينة وكاهل المواطن".

وأضاف, "أننا نعمل ونفتش ونتصرف بمرونة على أساس خطة أولى وخطة ثانية لنصل إلى وطن يليق بأحلام شبابنا والأجيال التي ستأتي وسنبقى نصنع الأمل ولن نيأس".

وكشف أن وزارة العمل "استلمت اليوم النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، واننا على وشك اعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة اصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص".

وختم بالقول: "اليوم أيضاً وقعت مراسيم زيادة المعاش وبدل النقل في القطاع الخاص وتم تحول ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإجتماعات مفتوحة لنواكب مهما كانت الصعوبات على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله".

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