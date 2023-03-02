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كهرباء لبنان: بدء حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية صباح يوم الإثنين المقبل

2
MARCH
2023
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن، في البدء، الكشف على ٢١٦ مخرجاً رئيسياً من أصل ٨٠٠ في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.
 
وبهذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وبحضور شركة مقدم الخدمات، حيث تم الاتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية نهار يوم الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحاً وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية.
 
إننا إذ نشكر القوى الأمنية على تعاونها وموظفي شركات مقدمي الخدمات ومستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان على الجهد الذي يبذلونه في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، نطلب من المواطنين الكرام التعاون مع المؤسسة لإنجاح هذه الخطة، والتي تتماشى مع متطلبات الدول المانحة، ومن شأنها أن تؤمن التوازن المالي لهذا القطاع الرئيسي والحيوي، كما وأن تعيد توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على جميع المناطق اللبنانية.
 
وأخيراً تعود وتؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً بأنها، واستناداً إلى قرار مجلس إدارتها رقم ٤٨٤ تاريخ 20/12/2022، ستقوم بزيادة ساعات التغذية حصراً على المخارج التي سيتم تخفيض وإزالة المخالفات عنها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوزارية المعنية بهذه الخطة
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