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طقسٌ دافئ... متى تنخفض درجات الحرارة؟

2
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية. تشتد الرياح فتقارب سرعتها 85كلم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة إعتباراً من بعد الظهر، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الأجواء سديمية خلال الليل.

وجاء في النشرة :

الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية ب 6 درجات وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح بسبب التغير السريع بقيم الضغط الجوي.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسُحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية. تشتد الرياح فتقارب سرعتها 85كلم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة إعتباراً من بعد الظهر، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الأجواء سديمية خلال الليل.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وإنخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح خلال النهار فتقارب ال 50كم/س.

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