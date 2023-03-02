"لإعطاء الرواتب بقيمتها الفعلية"... بيان من نقابة موظّفي ألفا وتاتش!

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طالب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان إدارتي شركتي الخليوي ألفا وتاتش باتخاذ قرار فوري لاعطاء الموظفين رواتبهم بقيمتها الفعلية.



أشار النقابة في بيان إلى أنه "في ظل ما وصلت اليه الأمور من الناحية الاقتصادية وبعد القرارات المالية الأخيرة التي طالت كل المواطنين، وفي ظل انعدام القيمة الفعلية للرواتب نتيجة هذه القرارات، نطالب إدارتيّ الشركتين بالمبادرة الفورية إلى أخذ القرارات التي تعطي الموظف حقوقه كاملة والاجور بقيمتها الكاملة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ التعهدات الموقعة".



وأضاف: "في ضوء النتائج المطلوب ان تكون سريعة سيتخذ القرار المناسب ضمن الأطر القانونية والدستورية كافة".