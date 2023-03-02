"تقدير كبير".. ميقاتي يتلقى رسالة من نظيره السّوري!

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تلقى رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة من رئيس الحكومة السورية حسين العرنوس هنا نصها:

دولة الرئيس نجيب ميقاتي المحترم

رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال

الجمهورية اللبنانية

اتقدم باسم حكومة الجمهورية العربية السورية وباسمي شخصيا بخالص الشكر والتقدير، لما قدمته جمهورية لبنان الشقيقة من دعم ومساعدة كان لها الاثر الكبير في تخفيف تبعات هذه الكارثة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات مخلّفا الكثير من المآسي والدمار.

أوكد أن هذه الوقفة الانسانية تعبّر بكل صدق عن مدى اصالة الشعب اللبناني الشقيق.

أشكركم مجددا ،سائلا الله الا يبليكم بمصاب وأن يديم عليكم وعلى الشعب اللبناني الشقيق السلامة والامان.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والمودة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين العرنوس.