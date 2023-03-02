بالجرم المشهود... يروّجان المخدرات في سبلين!

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صدر عن المديريـة العامة لقـوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم".



وأضاف, "بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان بعمليات الترويج في محلة سبلين - وادي الزينة، وهما كل من: ح. م. (مواليد عام 1987، فلسطيني), م. ش. خ. (مواليد عام 2000، فلسطيني/سوري)".



تابع, "بتاريخ 28-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة جدرا أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية لون اسود تم ضبطها, وبتفتيشهما والدراجة ومكان اقامتهما في محلة سبلين، تم ضبط:كمية من مادتي الهيروين وحشيشة الكيف, و270 حبة مخدّرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، ترامادول، ترامال، نيودول), وأكياس نايلون فارغة تستخدم في توضيب المخدّرات، أوراق لف سجائر، سكين ست طقات عدد 2، مبلغ مالي".



بالتحقيق معهما، "اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في المناطق التالية: سبلين، وادي الزينة، جدرا وكورنيش صيدا البحري".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".