حراك المتعاقدين: 100 مليون دولار ضائعة في التربية!

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هل انتهى العام الدراسي مع توجه روابط المعلمين الى استمرار الاضراب المفتوح المستمر منذ ٥٠ يوما، بعد فشل الاجتماع بين وزير التربية عباس الحلبي والروابط الذي دعت الى جمعيات عمومية للتصويت على استمرار الاضراب، واسباب الفشل تعود الى رفض الحلبي اصدار الية للدفع بتواريخ محددة للحوافز والمتاخرات وبدلات النقل والاصرار على الاكتفاء بما اعلنته الحكومة، وتم الاتفاق على اجتماعات لاحقة، فيما حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بدفع ال ١٠٠ مليون دولار الضائعة منذ عهود في وزارة التربية كحوافز للمعلمين والمتعاقدين والطلاب، كما طالب الحراك الحلبي بدفع بدلات النقل وحوافز العام الماضي، هذا مع العلم، ان ممثلي منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول الاوروبية طالبوا في الاجتماع الاخير مع الحكومة وزارة التربية بتقديم الجداول المالية عن كيفية صرف المساعدات بعد المعلومات عن هدر في الاموال المتعلقة بالنازحين السوريين وعلقوا تقديم الحوافز الاضافية قبل الحصول على الجدوال والمعلومات المالية. من جهتهم، قرر موظفو القطاع العام مواصلة الاضراب نتيجة الغبن الذي لحق بهم جراء الاجراءات الحكومية.