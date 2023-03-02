الوطن السورية: لافروف وأوغلو بحثا تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

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الوطن السورية: أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن لقاء جرى بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس تناول مسألة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق حسب تعبير البيان الروسي.

وقالت الخارجية الروسية: «تمت دراسة عدد من المشاكل الدولية بينها الوضع في سورية، وتم إيلاء اهتمام خاص لجهود دول المنطقة الرامية إلى تطبيع العلاقات التركية السورية، وتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي في سورية».

وحسب وزارة الخارجية الروسية، فقد عقد الاجتماع أمس على هامش مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي- التركي والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بما في ذلك إجراءات لمساعدة تركيا في إزالة تداعيات الزلزال.