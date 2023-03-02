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أسرار الصحف ليوم الخميس 2 آذار 2023

2
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2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد مصادر فلسطينية أن حركة التسلح في المستوطنات القريبة من نابلس والتي تدين بالولاء لوزير المالية بتسلئيل سمو ترتش دفعت بشباب القرى والبلدات المجاورة الى تنظيم حراسات بدون أسلحة على تخوم بلداتهم ولم تستبعد مع استمرار اعتداءات المستوطنين أن تنشأ خطوط تماس في الضفة.

 

خفايا

توقع مصدر إعلامي روسي أن يشهد شهر آذار حراكاً مكثفاً على خط الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية وأن تنتج عن هذا الحراك خريطة طريق لترتيبات تفكيك كانتونات شمال شرق وشمال غرب سورية بالتوازي مع فتح الباب لتسويات أمنية وسياسية أمام الجماعات المسلحة غير المصنفة إرهابية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
حسب عائدين من دولة محورية، فإن الاستحقاق اللبناني بات في صلب سلة التسويات في المنطقة.

 

لغز
لم تُعرف بعد الخلفية التي قضت بأن تضع المصارف مسبقاً، على منصة «صيرفة» ما ينجم عن الصرف بالدولار الاميركي!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يستعد عدد من القائمقامين في أقضية الشمال والبقاع على وجه الخصوص لرفع كتاب إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يشرحون فيه أثقال ادارة البلديات المنحلة ويحذرون من مغبة ادارتهم للبلديات في حال لم تجرَ الانتخابات البلدية أو تمّ التمديد للمجالس الحالية.

 

علم أنّ وزيرة سابقة لعبت دوراً سياسياً متعدد الجوانب، بصدد الإنتهاء من وضع كتاب يوثّق مسيرتها الوزارية.

 

يردد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أمام زواره أنه يكاد يصاب باليأس جراء الممارسات التي تحيط به، وهو منهك، ويقول إنّ «للصبر حدوداً».

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