نداء الوطن: نصيحة عربية لبرّي: إنسوا فرنجية!

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في الملف الرئاسي، يجد الثنائي الشيعي نفسه أمام طريق مسدود غير نافذ باتجاه إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة رئاسة الجمهورية، سواءً عبر استعصاء تأمين نصاب الثلثين حضوراً ونصاب النصف زائداً واحداً تصويتاً لانتخابه، أو من خلال رياح المناخات الخارجية التي تعاكس توجه "الثنائي"...

إذ كشف مصدر موثوق به لـ"نداء الوطن" أنّ شخصية عربية زارت بري في الآونة الأخيرة ونقلت إليه بالاستناد إلى ما لمسته هذه الشخصية خلال جولة لها على عدد من العواصم العربية، "نصيحة" مفادها: "إنسوا مسألة انتخاب فرنجية".