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إنخفاض في سعر ربطة الخبز غدا في هذه الحالة

1
MARCH
2023
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أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، أن "سعر ربطة الخبز غدا سيشهد انخفاضا لا يقل عن ٣٠٠٠ ليرة، إذا تم الاتفاق على وزن ٨٠٠ غرام بعدما شهدنا الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار".

وشكر سرور لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة "تدخله في السوق واحداثه صدمة ايجابية ستؤثر أيجابيا على كل السلع وبخاصة على المحروقات والمواد الغذائية التي تم تسعيرها بالدولار الاميركي".

وطالب "مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجهاز امن الدولة ملاحقة كل من لا يلتزم بخفض الاسعار من المحروقات الى اشتراكات المولدات الى السوبرماركت، واخذ اقصى العقوبات في حقهم، لأن المواطن يدفع اغلى ضريبة مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار بحجة الستوكات المخزنة والتي لم تشهد اسعارها اي انخفاض عندما كانت التسعيرة بالليرة اللبنانية باستثناء الافران التي دائما تلتزم ودائما تؤمن الخبز ولا تقفل ابوابها ولا انتاجها حين يرتفع سعر صرف الدولار لأنها مع الشعب ومن الشعب".

كما وطالب "الطبقة السياسية بالاسراع في انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة انقاذ تواكب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يدير المعركة المالية وحيدا، كما يدير قائد الجيش العماد جوزاف عون الامن وحيدا لأن وضع الناس لم يعد يحتمل انهيارات في رواتبهم ومصالحهم ومؤسساتهم المهددة".

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