د. طوني نمر مطمئناً اللبنانيين: الهزّات الأرضية على البر اللبناني ليس لها علاقة بما جرى في تركيا

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غرد الدكتور طوني نمر عبر تويتر كاتباً:

"بعد مرور 23 يوماً على زلزالي جنوب تركيا، أعتقد أن الوضع التكتوني في لبنان هو بمثابة ما كان عليه قبل 6-2-2023. الهزّات الأرضية على البر اللبناني ليس لها علاقة بما جرى في تركيا، والهزّات في البحر هي على فوالق محدودة النطاق ومستقلّة ولا تشكّل مصدر قلق لهزّات كبيرة تتبعها تسونامي"

وتابع تغريدته: "مرة جديدة وبعد كل ما مررنا به في الأربعة أسابيع الأخيرة، لتكن مناسبة للتعرّف على واقعنا الجيولوجي، والانسجام مع تاريخنا الزلزالي، والانطلاق برحلة التعايش مع حاضرنا ومستقبلنا بوعي وايجابية وسلام."



