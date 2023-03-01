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مقدمة نشرة الـOTV:

هكذا يمكن وصف الحالة اللبنانية العامة اليوم، سياسياً ومالياً، في ضوء انسداد الافق امام المبادرات الداخلية والخارجية، في مقابل التصلب غير المسبوق من بعض الافرقاء في التوصل الى حلول.

إنتظارُ المجهول سياسياً، يجسِّدُه تمترسُ الاطراف الداخليين خلف مرشحيهم المعروفين، ريثما تأتي الاشارة. ففريق الثامن من آذار على تأييده لسليمان فرنجية، على رغم الاشارة السعودية الواضحة التي يبدو أن القوات اللبنانية تلقتها بعد لقاء باريس، فترجمها سمير جعجع اليوم عودة الى منطق تطيير النصاب في اي جلسة قد تؤدي الى انتخاب مرشح يدور في فلك حزب الله، وليس عدداً من الجلسات فقط. وفريق جعجع وحلفائه، ما عدا وليد جنبلاط، مختبئ وراء ترشيح ميشال معوض، رافضاً حتى اللحظة ان يخطو اي خطوة في اتجاه الآخرين، ومنهم بطبيعة الحال، التيار الوطني الحر، الذي يعارض انتخاب كل من فرنجية وقائد الجيش، ويدعو الى حوار مسيحي في بكركي.

أما انتظار المجهول مالياً، فيعبِّرُ عنه ترقب المصير القضائي المحلي والاوروبي لرياض سلامة، ومسار التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تحت وابل من المطبات، وكل ذلك على وقع طيران الدولار، ودولرة الاسعار، والتبدل الذي طرأ على سعر الدولار الجمركي.

وحده اللواء عباس ابراهيم لم ينتظر لا المجهول ولا المعلوم. مجهول المستقبل اللبناني، ومعلوم المعرقلين للتمديد له في المديرية العامة للأمن العام…

لملم اللواء ابراهيم اوراقه السياسية واسراره الامنية من المديرية التي خدمها سنوات طوال، وقال كلمته الامنية الاخيرة ومشى نحو مستقبل سياسي زاهر، سيضعه مجدداً بلا ادنى شك امام مهمات اصعب من تلك التي رفع لواءها سابقاً، ودائماً في خدمة رب عمل واحد هو الشعب اللبناني، كما جدد التذكير اليوم.