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تعميم هام لبائعي اللحوم شمالاً!

1
MARCH
2023
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عمّم رئيس إتحاد نقابات ارباب العمل في لبنان الشمالي رئيس نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي احمد فيصل في بيان، "على جميع اصحاب الـ"مولات" والـ"هيبرماركت" وكل المخازن التي تبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة، تحديد كل صنف (طازج، مبرد او مثلج)، وتحديد بلد المنشأ لكل صنف من اللحوم، وخاصة اللحوم المستوردة من الخارج، مع مراعاة القوانين التي تنادي وتعمل بها نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي لجهة ضرورة التقيد التام بإلارشادات التالية، حرصا على صحة المستهلك وتمسكا بالمعايير الصحية:


1ـ على كل المؤسسات المذكورة اعلاه وضع لوحة تفيد عن مصدر اللحوم وبلد المنشأ، وذلك فوق رفوف اللحوم المعروضة.

2ـ الامتناع الكلي والفوري عن بيع لحوم مصنعة سابقا لحمة مفرومة، لحمة كفتة، لحمة شقف، لحمة نقانق وبرغر وما شابها، وعلى المعنيين التقيد بذلك على ان تتم عملية التجهيز والتوضيب على مرأى من المشتري الذي يشاهد عيانا طريقة طحن وفرم اللحوم فور الانتقاء والطلب وليس تجهيزها سابقاً.

3ـ على المواطنين الذين يودون شراء لحوم وخاصة من الملاحم التي يثقون بها ان يتحروا طبيعة اللحوم، علما أن ثمن اللحوم المثلجة أقل سعرا من الطازجة بأكثر من 60 %، وثمن اللحوم المبردة أقل سعرا من اللحوم الطازجة بأكثر من 30 %".

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