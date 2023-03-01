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جورج ياسمين للـtayyar.org عن اللواء ابراهيم:"لن نقول له وداعاً لأننا على موعد قريب معه بعد استراحة المحارب"

1
MARCH
2023
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بعد مغادرة اللواء عباس ابراهيم المديرية العامة للأمن العام، أشار المستشار الاعلامي له الصحافي جورج ياسمين للـtayyar.org ردّاً على سؤال حول ما اذا كان ثمة من طعن اللواء ابراهيم في ظهره، أن هذا الكلام هو ملك للواء وحده وكل ما يختص به هو يتحدث عنه، ولكن ما يمكن قوله هو أن اللواء ابراهيم رجل استثنائي جمع بين رجل الدولة ورجل الوطن.

 

وأضاف ياسمين:"رجل الدولة هو من يعمل للمؤسسات ورجل الوطن هو من يعمل للشعب، وإن من يعمل في الشأن العام لمصلحة خاصة يتحوّل الى ذكرى ولكن من يعمل فيه في سبيل احترام العالم أجمع لبلده يصبح ذاكرة للأجيال وذاكرة في سجل الوطن ويدخل التاريخ لأن أعماله تتحدث عنه".

 

وأشار ياسمين الى أن ما يعرفه الناس عن اللواء ابراهيم أقلّ بكثير مما هو معلوم وهناك دفاتر مغلقة وصفحات مقفلة لم تُعرف عنه وعن أعماله بعد، وهي جميعها مشرّفة.

وقال ياسمين لموقعنا:"هذا الرجل عمل بصمت وفعالية وايمان. لم أعرف عنه الا الاعتدال والمحبة والعمل للوحدة الوطنية وعدم الفئوية وعدم التفريق بين مسلم ومسيحي فالوحدة الوطنية تعني لبنان بكل أبنائه".

وختم ياسمين حديثه بالقول:"عباس ابراهيم كان وسيبقى، ولن نقول لهل وداعاً لاننا على موعد قريب معه بعد استراحة المحارب باذن الله".

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