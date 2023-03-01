تعميم صورة المفقودة القاصر دايانا سحلول، هل من يعرف عنها شيئًا؟

A + A -

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة:

دايانا وسيم سحلول (مواليد عام 2008، سوريّة)

التي غادرت بتاريخ 28-02-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة بيصور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر سوق الغرب في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 270081 -05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.