بعد لقائه شخصيات سياسية أميركية رفيعة... حرفوش يكشف: العقوبات على الوزير باسيل مزاجية!

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ذكر صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة، عمر حرفوش حول توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل، "اننا حققنا سلاماً إقتصادياً مع اسرائيل ونتشارك في حقل كاريش"، معتبرًا أنّ "المقاومة جزء مهم من الكيان اللّبناني"، وداعيًا لبناء نظام لبناني جديد.

وعن زيارته الأخيرة لواشنطن حيث التقى شخصيات سياسية أميركية رفيعة، اشار في حديث تلفزيوني، إلى "انني إلتقيت مسؤولبين أميركيين في واشنطن والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل مزاجية".

وبالعودة إلى التطورات المحلية، رأى حرفوش أنه "ليس هناك من نائب شريف"، مشددًا على أنّ "مشروعه هو تغيير النظام"، أمّا بالنسبة للاستحقاق الرئاسي المعرقل، فأشار إلى أنّ "الموارنة يمنعون انتخاب رئيس للجمهورية ولا أحد يصلُح ليكون رئيساً من الوجوه الموجودة".

وشدد على ضرورة فرض عقوبات على أمراء الحرب في لبنان.