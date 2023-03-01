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لحود عرض على مجلس المطارنة المورانة تسويق الانتاج الزراعي والمونة والمطبخ اللبناني(بالصور)

1
MARCH
2023
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شارك مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في الإجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور أصحاب السيادة المطارنة والرؤساء العامون وقد عرض واقع القطاع الزراعي في لبنان وبرامج ومشاريع وزارة الزراعة لتسويق الانتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الزراعية في الاسواق المحلية والخارجية وفي دول الانتشار . وبعد الاجتماع أكد مجلس المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري على على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وعلى مع وزارة الزراعة لإبقاء المزارع في الأرياف وزيادة استثمار الأراضي الزراعية والحد من بيعها، وتحفيز الابناء في الإنتشار على تشجيع الأسواق الخارجية على استهلاك المنتوجات اللبنانية لأن ذلك يدخل العملة الصعبة الى وطنهم، وأشادوا بجهود وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لويس لحود في خدمة المزارع وتسويق الإنتاج الزراعي، وبتعاونهما مع البطريركية والأبرشيات والرهبانبات .

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