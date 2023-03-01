"حريصون على أمن المملكة"... التزام شديد من مولوي!

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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لقاءً مع وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس.



وإذ عبّر الوزير مولوي عن "حرص لبنان الدائم على الأمن العربي وخصوصاً أمن المملكة العربية السعودية ومجتمعها، شدد على الالتزام بمحاربة المخدرات ومنع تصديرها الى الدول العربية ومكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الامني في هذا الاطار".



وأكد مولوي أن "جهدنا في لبنان سيكون منصباً لبناء الدولة والثقة مع المجتمع العربي".