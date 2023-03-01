"قرار من هنا وقرار آخر من هناك"... بيان جمعيات تجار الأشرفية والرميل والسوديكو والجميزة

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توقفت جمعيات "تجار الأشرفية والرميل والسوديكو والجميزة، في بيان عند قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15.000 ليرة لبنانية إلى 45.000 ليرة لبنانية في ظل ركود اقتصادي وموجة تضخم لم ير لها مثيل".

أضاف بيان الجمعية :" السلطة لربما أرادت من هذا القرار تعويم مداخيلها، إلا أن هكذا قرار مرتجل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الركود و التضخم والفقر.

تتعجب جمعيات تجار الأشرفية و الرميل والسوديكو والجميزة من إصرار السلطة في إتخاذ قرار من هنا وقرار آخر من هناك دون وضع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد لتأمين إنتظام مالية الدولة.

إن أي خطة يجب أن ترتكز أولا على إستعادة الأموال المنهوبة و/أو المهدورة عبر التدقيق الجنائي وتحصين دور القضاء، إلا أنه أصبح واضحا أن هذه السلطة بكافة أدواتها تعمد إلى الهروب من المسألة.

لذلك، تحذر جمعيات تجار الأشرفية والرميل والسوديكو والجميزة من مغبة تحميل الشعب اللبناني عموما والتجار اللبنانيين خصوصا وزر الأزمة المالية والاقتصادية والتي هي حصريا من مسؤولية السلطات التي دارت البلاد من دون حسيب ولا رقيب والتي تحاول الان التنصل من مسؤوليتها".