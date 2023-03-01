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كشف مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل بسام طليس عن توافق بين وزيري المالية والداخلية على ان يعد وزير الداخلية مشروعي مرسومين بشأن الاموال العائدة للصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي على ان يصار الى تحديد السعر على سعر صيرفة لاحقاً.

وكان طليس زار وزير المالية وكذلك رئيس اتحادات نقابة عمال بلدية طرابلس والمينا ورئيس نقابة عمال طرابلس والميناء ومندوبين عن اطفائية طرابلس حيث اثاروا موضوع المساهمة التي احالها وزير الداخية الى وزارة المالية لسداد المبالغ المكسورة لعمال اطفائية المدينة.