المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة يرد على الشائعات التي تطال الوزارة: بعض السفهاء...

A + A -

اصدر المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة بيانا جاء فيه : "كتب بعضهم على مواقع التواصل ان وزارة الثقافة قد تعرّضت للسرقة وان الوزير يحاول لفلفة الموضوع. إن المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة ينفي كليّاً صحة هذا الخبر ويفيد الراي العام ان وزارة الثقافة لم تتعرض للسرقة بالتزامن مع السرقة التي تناولت موجودات الوكالة الوطنية للإعلام ،ويضيف ان جلّ ما في الامر ان بعض السفهاء المغرضين يحاولون "سرقة الإنتباه" من خلال بث تلك الاخبار الكاذبة وسيلقون الجزاء المناسب بفعل شكاوى ستتقدم بها الوزارة امام القضاء المختصّ".