مديرية أمن الدولة ترد على جريدة "الأخبار"

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“تناولت جريدة الأخبار ” اللبنانية ” اليوم، المديرية العامة لأمن الدولة بأمور، يستشف منها محاولة ضرب معنويات المديرية، سامحة لنفسها التدخل في شؤون أمن الدولة، التي تجري منذ أسابيع تحقيقا داخليا في الموضوع الذي تناولته الجريدة المذكورة وقامت بتضخيمه، أسوة بما حاولت القيام به مع باقي الأجهزة الأمنية من فبركات وروايات.

يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تجزم أنها على عادتها، لن ترد على هذه التضخيمات، إلا بمزيد من الإصرار على تنفيذ المهمات المحترفة، الهادفة إلى حماية اللبنانيين ولبنان”.