للقتال إلى جانب روسيا... تجنيد لاجئين فلسطينيين في لبنان!؟

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نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنباء تحدثت عن تجنيد لاجئين فلسطينيين بالمخيمات في لبنان، للقتال إلى جانب روسيا في الحرب بأوكرانيا، في أول رد على ما نشره موقع "ميديا لاين" الأميركي، الثلاثاء 28 شباط 2023، عن تجنيد "مرتزقة" من المخيمات الفلسطينية على حد زعمه.



حيث قالت الوزارة، في بيان: "تتناقل وسائل الإعلام أخباراً عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للمشاركة في الحرب بأوكرانيا. هذه الأخبار عارية عن الصحة". وأضافت: "الشعب الفلسطيني له قضيته، وليس طرفاً في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.



في وقت سابق الثلاثاء، نقل موقع "ميديا لاين" الأميركي، عن مصدر لبناني أن "عاملين في السفارة الفلسطينية في لبنان يتواصلون بالتنسيق مع قيادات في "حزب الله"، مع نشطاء في حركة فتح الفلسطينية بغرض التجنيد مقابل مئات الدولارات".

زعم الموقع الأميركي أن الفلسطينيين المقيمين في لبنان "وقعوا على الانضمام إلى الصراع الدائر في أوكرانيا نيابة عن روسيا، بعد أن عرضت كيانات روسية مبلغ 350 دولاراً"، وأضاف أن جهود التجنيد يقوم بها ناشطون مرتبطون بالسفارة الفلسطينية في لبنان.



بحسب ما أورده الموقع الأميركي فإن معظم المجندين ولدوا بعد عام 1969، لأن أولئك الذين ولدوا بعد هذه السنة ليس لديهم تسجيل سليم لدى السلطات اللبنانية، ما يسهل السفر لغرض المشاركة في النزاع كمرتزقة. وتفتقر الحكومة اللبنانية إلى القدرة على مراقبة أو تتبع تحركات هؤلاء المجندين الفلسطينيين لروسيا.



كما زعم الموقع أن غالبية الفلسطينيين الذين يتم نشرهم على الخطوط الأمامية في أوكرانيا ينحدرون من عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقال إن "المجندين أعضاء في حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، وكذلك في منظمات أخرى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".