تعاون قضائي بريطاني - لبناني... لهذا السبب!

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أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف, "أطر تفعيل التحضيرات المتعلقة بإتفاقية إسترداد الموقوفين بين البلدين وإتفاقية التعاون الثنائي بين النيابة العامة التمييزية الروسية ووزارة العدل اللبنانية".



وعمل الوزير خوري, "على إزالة المعوقات أمام الإتفاقيتين تمهيداً للتوقيع عليهما لاحقاً".



وبحث خوري مع سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول مسألة التعاون القضائي الثنائي، وتحديداً بين المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان والقضاء البريطاني عبر الجولة التي سيقوم بها القاضي والخبير الحقوقي روجر كوفنتري، الذي سبق له أن حضر إلى لبنان وقابل عدداً من القضاة والحقوقيين.

وفي هذا الإطار، قال الوزير خوري: " نحن بصدد تنظيم مؤتمر مشترك مع الدولة البريطانية بالتعاون مع قضاة المحكمة العسكرية في لبنان سيتناول أوضاع السجناء وآليات المساعدة في المحاكمات للموقوفين أمام المحكمة العسكرية وكذلك الموقوفين أمام المحاكم الجزائية في كل لبنان".