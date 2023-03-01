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كلودين عون: لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين

1
MARCH
2023
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شاركت  رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  كلودين عون في ورشة عمل حول الحوار التفاعلي الإقليمي حول السياسات والأدوات السياساتية الداعمة لتنفيذ الأولويات الإقليمية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، في الإسكوا. 
شارك في اللقاء رئيسة مركز المرأة في الإسكوا  الدكتورة سلمى النّمس، وممثلات وممثلون من مختلف الآليات الوطنية للمرأة في المنطقة العربية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وخبراء وخبيرات إقليميون. 

ووفق  بيان عن مكتبها الاعلامي "تركّز الحوار على خمس جوانب رئيسية من أولويات منهاج عمل بيجين الإقليمية أبرزها: القضاء على العنف ضدّ المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، والمساواة وعدم التميّز في القانون ومنظومة العدالة، والحق في العمل وفرص الريادة، ودعم الآليات الوطنية".
واشار البيان الى ان "هدف اللقاء هو عرض تجارب الدول في تبني إصلاح السياسات والأدوات السياساتية المرتبطة في المجالات الخمسة ذات الأولوية وأثرها على التقدم المحرز في هذه المجالات ، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات العالمية في مجال إصلاح السياسات والأدوات السياساتية، كما وإلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول والتي تحدّ من تقدّمها، والتوافق على المحتوى المطلوب توفيره ضمن الدليل لتحقيق الفوائد المرتجاه منه".

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