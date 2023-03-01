بعد الطقس الدافئ... استعدّوا لانخفاض الحرارة!

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يسيطر طقس مستقر ودافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء حتى يوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتباراً من الظهر وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا.

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات االحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح وتصل سرعتها أحياناً الى ٥٠ كلم/ساعة، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية واحتمال حدوث أجواء سديمية.

السبت:

غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة فترة قبل الظهر حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات اعتباراً من الظهر.