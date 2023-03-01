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"أجواءٌ مُغبرة"... إليكم الطقس المتوقع في لبنان!

1
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الظهر وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:
 
 
الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع ارتفاع نسبة الرطوبة. (معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21,7 درجة)
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات، كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الظهر وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات االحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا الى 50 كلم/س، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية واحتمال حدوث أجواء سديمية.
 
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة فترة قبل الظهر حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتسوء معها الرؤية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات اعتبارا من الظهر.
 
- الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
 
- الانقشاع: متوسط.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و45%.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
 
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 6,08
 
- ساعة غروب الشمس: 17,34
 
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